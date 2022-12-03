بث مباشر مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2022.. تبدأ المباراة الأولى في دور الـ 16 بين المنتخب الهولندي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الخاسر في هذه المباريات يخرج والفائز يتأهل للدور المقبل في كأس العالم.

ويبحث العديد من المتابعين، عن رابط مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا، في مونديال قطر حيث تبث المباريات عبر القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع مسبق.

ويشهد كأس العالم في قطر، متابعة جماهيرية عالمية واسعة، بعد التنافس الكبير والغير مسبوق الذي ظهر في دور المجموعات.

مباشر هولندا والولايات المتحدة الأمريكية

ويمكن للمشاهدين، مشاهدة مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال رابط بث مباشر نوفره لكم في موقع الرسالة نت.

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وتبث المباراة حصرًا على القنوات القطرية، بي إن سبورت والكأس، حيث حازت هذه القنوات على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيلة المتوقعة لمباراة هولندا وأمريكا

ويدخل الفريقان بالتشكيلة الأفضل لديهما ليتمكنا من حسم المواجهة، بعد حصول هولندا على المركزالأول في المجموعة الأولى، وأمريكا على المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وتوقعت صحف عالمية تشكيلة المنتخبين الأمريكي والهولندي، وهي كتالي:



تشكيلة هولندا بقيادة لويس فان جال

حراسة المرمى: نوبرت.

الدفاع: آكي - فان دايك - تيمبر.

الوسط: بليند - يونج - روون - دومفريس.

الهجوم: كلاسين - جاكبو - بيرجوين.

تشكيلة أمريكا بقيادة جريج بيرهالتير

حراسة المرمى: تيرنر.

الدفاع: دست - كارتر فيكرز - ريام - روبنسون.

الوسط: موسى - آدامز - ماكيني.

الهجوم: وياه - رايت - آرونسون.

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يبحث آلاف المشجعين عن مشاهدة كأس العالم بالمجان، بعد احتكار عدد من القنوات حقوق البث مقابل الاشتراك.

وتعد مسابقة كأس العالم من أكثر البطولات شعبية في العالم، إذ يتأهل لها 32 فريقًا من كافة التصفيات ليخوضوا تصفيات تستمر لشهر كامل.