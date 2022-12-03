مجانًا.. شاهدة مباراة هولندا وأمريكا مباشر في كأس العالم.. يخوض المنتخبين الهولندي والأمريكي مباراة قوية ضمن دور الـ 16 في كأس العالم، حيث يعد هذا الدور من الأدوار الإقصائية كون الخاسر في المباراة يخرج فورًا.

وانتهى أمس الجمعة، دور المجموعات بعد اكتمال الـ 16 فريق للتأهل إلى الدور الحالي، والفرق المتأهلة هي (هولندا السينغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، استراليا، اليابان، إسبانيا، المغرب، كرواتيا، البرازيل سويسرا، البرتغال، كورية الجنوبية).

وتأتي مباراة هولندا وأمريكا، بعد احتلال المنتخب الهولندي المركز الأول في مجموته الاولى على حساب السينغال، بينما قبع المنتخب الأمريكي في الوصافة بعد تصدرت المجموعة الثانية إنجلترا.

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وتبث هذه المباراة، على القنوات التي تحتاج إلى اشتراك مدفوع، لذا يبحث الملايين عن مشاهدتها من خلال رابط البث المباشر على الانترنت.

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وتواصل قطر استضافة كأس العالم، الذي بدأ بتاريخ 20-11-2022، ومن المقرر أن يستمر حتى التاريخ 18-12-202، حيث تلعب المباراة النهاية.

ويبدأ دور الـ 16، بتنافسية عالية بين الفرق المتأهلة، بعد حدوث مفاجآت كبيرة خلال هذه النسخة من كأس العالم، أبرزها تصدر اليابان المجموعة على حساب إسبانيا، وخساراة الأرجنتين من السعودية، وألمانيا من اليابان، والبرازيل أمس من الكاميرون.

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بث مباشر مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2022.. تبدأ المباراة الأولى في دور الـ 16 بين المنتخب الهولندي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الخاسر في هذه المباريات يخرج والفائز يتأهل للدور المقبل في كأس العالم.

ويبحث العديد من المتابعين، عن رابط مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا، في مونديال قطر حيث تبث المباريات عبر القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع مسبق.

ويشهد كأس العالم في قطر، متابعة جماهيرية عالمية واسعة، بعد التنافس الكبير والغير مسبوق الذي ظهر في دور المجموعات.