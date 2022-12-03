بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته القوية في دوري الـ16 بكأس العالم في قطر، حيث أن الفريق الخاسر يخرج مباشرة من هذا الدور.

وتسعى كتيبة ميسي لمواصل تسجيلها الانتصارات، حيث حقق الأرجنتين فوزين متتاليين في دوري المجموعة على كل من المكسيك، وبولندا، بينما خسرت في أولى مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 2-1.

ويسعى عشاق الأسطورة ليونيل ميسي، لمشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر، حيث يحظى البرغوث بشعبية واسعة وكبيرة في عالم كرة القدم.

وتصدر الأرجنتين المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تواجدت بولندا في الوصافة برصيد 4 نقاط، وتأهلت بفارق الأهداف عن المكسيك.

مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا

وتسعى الجماهير الكبيرة، لمشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا عبر تقنية البث المباشر على الانترنت، حيث تبث هذه المباراة على على القنوات المشفرة.

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وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة الكاس القطرية، وهاتان القناتان تعملان بتقينة البث من خلال الاشتراك المدفوع والمسبق.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أنها سبتث ما يزيد عن الـ20 مباراة من خلال القناة المفتوحة والتي لا تحتاج إلى دفع، وقد بثت باغعل العديد من المباريات.

كأس العالم 2022

وبدأ كأس العالم في دولة قطر بتاريخ 20-11-2022، وهي أول دولة تستطيع تنظيم كأس العالم في الشرق الاوسط والوطن العربي.

وفاجئت قطر العالم، بالبنية التحتية والأجواء التي جهزتها للمونديال بنسخته الـ 22، حيث بات يصنف العديد من المختصين الرياضيين هذه النسخة على أنها الأفضل في تاريخ كأس العالم.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات كأس العالم في تاريخ 18-12-2022، حيث تقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي دور المجموعات تنافس 4 دولة عربية وهي (قطر، السعودية، تونس، المغرب)، حيث تأهلت المغرب فقط وخرجت بقية المنتخبات.

ومن المقرر أن أن تقابل المغرب إسبانيا أحد المرشحين للوصول إلى نهائي البطولة في مباراة نارية وقوية، يوم الثلاثاء المقبل الساعة الـ 5 بتوقيت القدس ومكة المكرمة، والـ 4 بتوقيت القاهرة.

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