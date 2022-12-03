تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، خلال الشهر الجاري، عددا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالثقافة الفلسطينية، بالتزامن مع بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022".

وقالت وكالة الأنباء القطرية، مساء السبت،" إن الفعاليات القطرية تهدف لدعم الثقافة الفلسطينية، ومحاولة توصيل أصوات الفلسطينيين إلى العالم من خلال أنشطة مختلفة، تشمل رواية القصص ونقاشات وعروضا فنية متعددة".

ويفترض أن تبدأ تلك الفعاليات الإثنين المقبل، بجلسة قصصية للناشطة الفلسطينية، منى الكرد، التي ستستعرض بعضا من ذكرياتها العائلية.

وحظيت الكرد باهتمام عالمي، فور اعتقالها وشقيقها عام 2021 من قبل الاحتلال خلال دفاعهما عن عائلات فلسطينية هجَّرتها قوات الاحتلال قسرا، من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وتستضيف مؤسسة قطر جلسات فنية مختلفة في سياق تعزيز رسالة الفنانين الفلسطينيين وتدعيمهم وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الزائرين والمشجعين خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ضمن أنشطة النسخة الثانية من مهرجان دريشة للفنون الأدائية 2022.

ومن المقرر أن يقدم مغني الراب الفلسطيني، الطفل عبد الرحمن الشنطي، عرضا، ضمن مهرجان دريشة للفنون الأدائية في العاصمة القطرية، بهدف نشر رسالة التضامن والسلام إلى العالم بأسره، وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر، بالتزامع مع عقد المؤسسة جلسة شعرية في بيت آل خاطر، حيث سيلقي الشعراء قصائد عن فلسطين والعالم العربي.

ويذكر أن بوابة الدوحة للمناظرات قد شكلت جزءا من مهرجان "فيفا" للمشجعين، وذلك منذ انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.