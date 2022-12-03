شاهد الآن.. مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا كأس العالم بدون تقطيع.. تستعد كتيبة ميسي لخوض المباراة الحاسمة أمام أستراليا ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر 2022.

واستطاعت الأرجنتين التأهل إلى دور الـ 16 متصدرة المجموعة الثالثة، رغم خسارتها أمام السعودية في المباراة الأولى بدور المجموعات بنتيجة 2-1.

وعاد الأرجنتين وحققت فوزين متتاليين، أمام المكسيك وبولندا، لتتأهل رفقة بولندا من مجموعتها، وتقصى المكسيك والسعودية.

مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا

وتستعد الجماهير لمشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا، حيث يحظى الأسطورة ليونيل ميسي بشعبية واسعة في عالم كرة القدم، بعد الأداء الخرافي الذي قدمه.

وتتمنى جماهير ميسي والأرجنتين، أن يواصل منتخب التانجو استعراضاته القوية في كأس العالم، ليحقق البطولة التي ستجعه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

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منتخب الأرجنتين 🇦🇷 |



التشيكلة ضد أستراليا 🇦🇺



ايميليانو مارتينيز

ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

أليكسيس ماك أليستر - انزو فيرنانديز - رودريغو دي باول

خوليان ألفاريز - ليو ميسي - أليخاندرو غوميز — 🇦🇷 الأرجنتين (@argentina10h) December 3, 2022

دور الـ 16 كأس العالم

ويعد دور الـ16 في كأس العالم من الأدوار الإقصائية، حيث أن الخاسر من المباراة يخرج فورًا من بطولة كأس العالم بينما يتأهل فورًا الفريق الفائز.

وفي حال انتهت المباراة بنتيجة التعادل، فإنها ستستمر للأشواط الإضافية، وفي حال استمر التعادل تذهب المباراة إلى ركلات الترجيخ.

وبدأ دور الـ16 من كأس العالم اليوم السبت، بعد انتهاء دور المجموعات أمس الجمعة بتأهل الـ 16 منتخب إلى هذا الدور، ولعبت أول مباراة فيه بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأقصيت الأخيرة بعد خسارتها من هولندا بنتيجة 3-1.

Whether it's at home or at a live site, here is how to watch our #FIFAWorldCup Round of 16 blockbuster with Argentina!#Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup — Socceroos (@Socceroos) December 3, 2022

اقرأ المزيد: مجانا.. شاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر بدون إعلانات

مجانا.. شاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر كأس العالم.. تواجه كتيبة ميسي المنتخب الأسترالي في مباراة حاسمة وقوية ضمن دور الـ16 الإقصائي، حيث أن الخاسر يخرج مباشرة من المنافسة.

وبعد خساراة التانجو مباراته الأولى أمام السعودية بنتيجة 2-1، عادت الأرجنتين واستعادت توزانها أمام المكسيك وبولندا، للتأهل متصدرة المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

اقرأ المزيد: بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا كأس العالم بقطر 2022

بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته القوية في دوري الـ16 بكأس العالم في قطر، حيث أن الفريق الخاسر يخرج مباشرة من هذا الدور.

وتسعى كتيبة ميسي لمواصل تسجيلها الانتصارات، حيث حقق الأرجنتين فوزين متتاليين في دوري المجموعة على كل من المكسيك، وبولندا، بينما خسرت في أولى مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 2-1.