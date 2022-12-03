الاحتلال يزعم سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة الغلاف

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت، إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، دون تفعيل القبة الحديدية.

ولفتت القناة 14 العبرية، إلى أنّ صاروخًا أطلق من غزة لكنه سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف.

وفي وقتٍ سابق ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة، فيما لم تُعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليها عن إطلاق الصاروخ حتى اللحظة.

ومنذ نحو شهر، هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.