البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لليمن

وافق البنك الدولي على تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأمن الغذائي، بحسب بيان للحكومة اليمنية، اليوم السبت.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن البنك الدولي وافق على منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن.

ويعاني ثلثا اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، جراء تداعيات الحرب المستمرة، وفق تقارير أممية سابقة.

وأضاف "باذيب" أن موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي للمشروع، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين.

ولفت إلى أن المنحة ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ.

وستسهم المنحة في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن"، وفق باذيب.

وأعلن البنك الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2021، تقديم منحة بقيمة 127 مليون دولار كمرحلة أولى لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش في اليمن، وتنفذ المشروع الأمم المتحدة.

وأعلن أيضا في يوليو/ تموز الماضي، تقديم منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار لدعم عدد من القطاعات بينها الصحة.

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار وفق إحصائية أصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.