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كتائب القسام تصدت بالدفاعات الجوية.. غارات (إسرائيلية) جنوب قطاع غزة

صورة للقصف في جنوب قطاع غزة (رويترز)
صورة للقصف في جنوب قطاع غزة (رويترز)
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الرسالة نت

تصدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، فجر اليوم الأحد، بالدفاعات الجوية لطائرات (إسرائيلية) أثناء شنها غارات على مواقع في محافظتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وأفادت مصادر للرسالة نت أن الدفاعات الجوية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها وصواريخها باتجاه طائرات الاحتلال والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وذكرت أن الطائرات شنت عدة غارات على موقع للمقاومة غربي محافظة خانيونس وأرض زراعية شرقي رفح، وسمعت انفجارات قوية في المكانين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، ذكر الإعلام العبري أن صافرات الإنذار دوت في محيط غلاف غزة، وشوهدت القبة الحديدية تتصدى لجسم ما شرق خانيونس.

وقال موقع (حدشوت بتخون سدي) العبري إن المقاومة أطلقت 5 صواريخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة، سقط 2 منها في مناطق مجلس مستوطنات (أشكول).

 

 

 

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