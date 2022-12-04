الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

لن تسمح للعدو بتغيير المعادلات

حماس: كتائب القسام مستمرة بالدفاع عن شعبها

سبورت سبورت

الرسالة نت

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصفه، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

وأضاف قاسم في تصريح وصل الرسالة نت نسخة عنه، أن العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس باعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

وشدد على أن هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وكانت طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت مواقع وأراض زراعية جنوبي قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272933

كلمات مفتاحية

حماس المقاومة كتائب القسام

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.