حماس: كتائب القسام مستمرة بالدفاع عن شعبها

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصفه، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

وأضاف قاسم في تصريح وصل الرسالة نت نسخة عنه، أن العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس باعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

وشدد على أن هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وكانت طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت مواقع وأراض زراعية جنوبي قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.