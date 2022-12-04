تركيا تعرب عن قلقها من قتل الاحتلال لمدنيين بالضفة

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها العميق من تصاعد أعمال العنف، وسقوط شهداء فلسطينيين مدنيين بالضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم السبت، بشأن تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأبدت تركيا عن "قلقها العميق"، إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في الضفة الغربية والقدس، وسقوط شهداء مدنيين.

وأصيب اليوم 20 فلسطينيا بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت لقطات مصورة أحد أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو يطلق النار على الشاب عمار مفلح، على الفور بعد تعارك بالأيدي في بلدة حوارة جنوب نابلس يوم أمس الجمعة.

وأصيب "مفلح" بأربع طلقات نارية وتُرك ينزف على الأرض بينما منع جنود الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من مساعدته، واحتجز جثمانه.