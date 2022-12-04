أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأحد، أن قواته بدأت هذا الصباح بإزالة معبر كارني على الحدود الشرقية لغزة، والعمل على بناء العائق الأمني مكانه.

وأطلق على عملية بناء العائق "كارني عوز"، والتي سيتم من خلالها استكمال بناء العائق تحت وفوق الأرض.

وأشار إلى أن العملية ستستغرق عدة أسابيع، وذلك بهدف تحسين المنطقة كجزء من تحسين الدفاع في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

واستخدم معبر كارني لمرور البضائع والعمال حتى عام 2011، حين تقرر وقفه بالكامل بعد سلسلة عمليات للمقاومة، وتم تخصيص معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بدلًا منه.

المصدر: القدس