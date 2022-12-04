الوكالة تعلن موعد توزيع الكوبونات الموحدة رابط الفحص والتسجيل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن موعد توزيع كوبونات الوكالة في قطاع غزة خلال شهر ديسمبر 2022.

وأكدت الوكالة في الإعلان الصادر السبت 3 ديسمبر 2022، أن رابط التسجيل لكوبونات الوكالة (المساعدات الغذائية) في غزة عن الشهر الحالي ديسمبر 2022 سيستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث تعمل الأونروا على إيصال المساعدات الغذائية الجديدة للعائلات اللاجئة الأكثر فقراَ في القطاع، وذلك عبر زيادة أعداد المنتفعين من الكابونات التي تصرفها مجانا للاجئين بالقطاع بواقع 60 ألف فرد على دفعتين بحيث تكون الدفعة الأولى 30 ألف في الربع الثاني من العام 2023 والدفعة الثانية 30 ألف في الربع الرابع من العام 2023.

ولمعرفة الشروط والتسجيل للكوبونات عبر اضغط هنــــــــــــــــــا

الأونروا تعمل على تقديم مساعدات غذائية تحت مسمى كابونة، لقرابة مليون ومئة ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات في العام.

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شروط التسجيل

سيتم فتح باب تقديم الطلبات الجديدة (الكترونيا) من تاريخ 1/12/2022 حتى تاريخ 31/12/2022 ولمدة شهر واحد.

لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.

لن يتم استقبال طلبات في مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية.

سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل على أرقام الجوالات المقدمة وابلاغهم بنتيجة الطلب سواء القبول أو الرفض.

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الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل أو لديه موظف أونروا. أو الأسر التي لم توافق على الأسئلة التالية:

إقرار وموافقة على التحقق الداخلي

إقرار وموافقة للتحقق وكشف البيانات مع أطراف خارجية

منع الازدواجية

الالتزام بالتصحيح الداخلي

ستكون الأولوية لإضافة الحالات الجديدة كما يلي:

الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل

الأسر التي تقدمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر المستحقة سيتم التواصل معها للحضور إلى المكتب وإحضار اثبات صحة المعلومات المقدمة في الطلب.