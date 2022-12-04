الاحتلال والسلطة يستدعيان الأسير المحرر والناشط ثامر سباعنة

استدعت مخابرات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، عددا من الأسرى المحررين في بلدة قباطية بجنين للمقابلة في معسكر سالم الاحتلالي يوم غد الإثنين.

وأوضحت مصادر محلية أن مخابرات الاحتلال استدعت عددا من الأسرى المحررين بينهم المرشح عن قائمة القدس موعدنا القيادي فيصل سباعنة، والمربي عوني كميل والكاتب والناشط في شؤون الأسرى ثامر سباعنة.

وفي السياق ذاته، أفاد الناشط سباعنة أن جهاز الأمن الوقائي استدعاه للمقابلة يوم غد الساعة العاشرة، وبعدها بساعة اتصل ضابط مخابرات الاحتلال واستدعاه للمقابلة يوم غد صباحا في ذات التوقيت.

والناشط "سباعنة" كاتب معروف وأحد أبرز الناشطين في مجال الأسرى، إضافة إلى كونه أسيرا محررا كان قد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 10 سنوات سابقا، وأفرج عنه قبل أقل من عام بعد اعتقال إداري دام 8 شهور.

والقيادي فيصل سباعنة أسير محرر أمضى ما يقارب 11 عاما في سجون الاحتلال، وما يقارب شهرين لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية انتمائه السياسي، حيث يعتبر من قيادات حركة حماس في محافظة جنين، ومن أبرز قادتها في بلدة قباطية.

والمربي عوني كميل أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، تسببت بتعطيل تخرجه من جامعة النجاح الوطنية ومن كلية الدراسات العليا لاحقا.