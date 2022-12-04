مجانًا.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كأس العالم.. تبدأ أحداث المباراة القوية بين المنتخب الفرنسي، والبولندي، ضمن أحداث دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الفرنسي، لتجاوز بولندا، بعد أن خسر مباراته الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم أمام تونس بنتيجة 1-0، في مفاجأة لم يتوقعها عشاق كرة القدم.

وتأتي مباراة فرنسا وبولندا، بنظام الحسم من مباراة واحدة، حيث أن الخـاسر يخرج مباشرة من كأس العالم بينما يتأهل الفائر إلى الدور المقبل دور الـ8.

بث مباشر فرنسا وبولندا

ويبحث العديد من متابعي كرة القدم عن رابط بث مباراة فرنسا وبولندا، لمشاهدتها من خلال تقنية البث المباشر عبر الانترنت، حيث أنها تبث على القنوات المشفرة.

وتعد قناتي بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس الكأس القطرية، الناقلات لأحداث كأس العالم 2022، بعد أن حازتا على حقوق بثه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للوصول إلى رابط مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا (إضغط هنا).

ويمتلك فريق الدويك الفرنسي، نجومًا لامعين، حيت يرشحهم العديد من المختصين في الرياضة للحصول على لقب المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

بينما تسعى بولندا، لضرب فرنسا بسلاح مهاجمها الفتاك روبيت ليفندوفسكي، حيث أنها تسعى لتحقيق تأهلًا تاريخيًا لدور الـ 8، بعد أن تاهلت بصعوبة من دور المجموعات.

🔥 Match Day 🔥

فرنسا 🇫🇷 تواجه بولندا 🇵🇱

دور ال١٦ - #كأس_العالم_قطر_2022

استاد الثمامه - الساعة ٦ بتوقيت مكة المكرمة #AllezLesBleus #fra pic.twitter.com/WUBGRYsIlf — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) December 4, 2022

كأس العالم بقطر

وتواصل قطر تنظيم كأس العالم بصورته الرائعة، حيث جهزت له العديد من الملاعب العالمية وبمواصفاتها الرائعة، كما جهزت البنية التحتية بأفضل الوسائل.

وبات يصنف العديد من المختصين، كأس العالم بنسخته القطرية، على أنه أفضل مونديال في التاريخ، سيما أن المنافسة التي ظهرت شرسة وكبيرة بين المنتخبات.

وانطلق كأس العالم في قطر بتاريخ 20-11-2022، ويستمر حتى التاريخ 18-12-2022، حيث تقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستقبل قطر ملايين السياح، الذين يأتون لمؤازرة منتخبات بلادهم المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، وسط أجواء كروية مميزة.

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يتواصل دور الـ 16 في مونديال قطر لليوم الثاني على التوالي، حيث يواجه المنتخب الفرنسي نظيره البولندي في مباراة قوية.

وتسعى فرنسا إلى طبطبة جراحها، بعد خسارتها بنتيجة 1-0 من تونس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ورغم ذلك لم تتمكن تونس من التأهل.