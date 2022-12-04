تصريحات كوخافي الزاعمة بردع (غزة) تثير سخط المستوطنين

أثارت تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، أفيف كوخافي، سخط المستوطنين، بعد زعمه فيها، بأن العدوان المتكرر على غزة حقق حالة ردع كبيرة جدًا في مواجهة "حماس".
وعلق عدد من المستوطنين ردًا على كوخافي، وكتب أحدهم، "من العار أن يتحدث كوخافي عن الهدوء في غزة، ولا يتحمل المسؤولية عن حقيقة، أن جنودنا ما زالوا أسرى هناك".
كما علق آخر بالقول "عامان من الهدوء!! في ظل أكبر عدد من العمليات منذ سنوات، أنت رئيس أركان فاشل تسعى بالفعل لتمهيد مستقبلك السياسي".
فيما سخر مستوطن من كوخافي وكتب: "لا تقلق يا كوخافي، ستعود الصواريخ".
إليكم أيضًا تعلقيات آخرى رصدها وترجمها المختص في الشأن (الإسرائيلي) مؤمن مقداد:
- رئيس الأركان يرى عامين هادئين في غزة بينما الضفة تشتعل
- عامين من الهدوء في ظل بحر من العمليات!!
- حماس والجهاد تقومان بالتحريض من غزة وضخ الأموال لتشجيع العمليات في الضفة، ورئيس الأركان يأتي ليقول أننا في فترة هدوء غير مسبوق!!!! أي منطق هذا!!
- هدوء في غزة بينما يشعلون الوضع في الضفة الغربية.
- كوخافي يتحدث عن فترة هدوء، ويتجاهل أن حماس تستغلها في تطوير قدراتها.
- عامان مع جولتي تصعيد، هدوء فعلا!!!!
- هل كوخافي يتحدث بوعيه!!!!