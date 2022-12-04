تصريحات كوخافي الزاعمة بردع (غزة) تثير سخط المستوطنين

أثارت تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، أفيف كوخافي، سخط المستوطنين، بعد زعمه فيها، بأن العدوان المتكرر على غزة حقق حالة ردع كبيرة جدًا في مواجهة "حماس".

وعلق عدد من المستوطنين ردًا على كوخافي، وكتب أحدهم، "من العار أن يتحدث كوخافي عن الهدوء في غزة، ولا يتحمل المسؤولية عن حقيقة، أن جنودنا ما زالوا أسرى هناك".

كما علق آخر بالقول "عامان من الهدوء!! في ظل أكبر عدد من العمليات منذ سنوات، أنت رئيس أركان فاشل تسعى بالفعل لتمهيد مستقبلك السياسي".

فيما سخر مستوطن من كوخافي وكتب: "لا تقلق يا كوخافي، ستعود الصواريخ".

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