بث مباشر مباراة إنجلترا والسينغال كأس العالم بقطر 2022.. تبدأ مباراة قوية بين المنتخب السينغالي، والإنجليزي ضمن تصفيات دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الإنجليزي، للوصول إلى دور الثمانية عبر بوابة السينغال، بينما يسعى المنتخب السينغالي إلى كتابة التاريخ بالفوز على إنلجلترا.

وبدأ اليوم الثاني من دور الـ16، بمباراة جمعت بين فرنسا وبولندا، فاز فيها منتخب الديوك بنتيجة 3-0، ليضرب موعدًا مع الفائز من هذه المباراة.

مباشر السينغال وإنلجترا

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة إنجلترا والسينغال مجانًا، وبدون إعلانات، حيث تبث هذه المباراة على القنوات التي هي بحاجة إلى اشتراك مدفوع ومسبق.

رابط مباراة إنلجترا والسينغال، نوفره لكم لتتمتعوا بهذه المباراة القوية في كأس العالم.. للوصول إلى البث (إضغط هنا).

وتنقل المباراة حصرًا على قناتي بي إن سبورتس، وقناة الكأس، وهما قناتان قطريتان حازتا على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلنت بي إن سبورت على أنها ستبث مايزيد عن الـ 20 مباراة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع ليشاهدها الجميع دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

Time to unite. Time to write a new chapter. pic.twitter.com/ahjmgY60jL — England (@England) November 21, 2022

التشكيلة المتوقعة لمباراة إنجلترا والسينغال

ويسعى الفريقان لدفع بكامل نجومهما وبأفضل تشكيلة لحسم المباراة وتجنب الإقصاء، كون الخاسر من هذه المباراة سيودع البطولة رسميًا.

ونشرت شبكة "هو سكورد"، توقعا لتشكيلة المنتخبين في مباراة اليوم، وهي كالتالي:



إنجلترا

حراسة المرمى : بيكفورد.

: بيكفورد. الدفاع : شاو - ماجواير - ستونز - ووكر.

: شاو - ماجواير - ستونز - ووكر. الوسط : بيلينجهام - رايس - فيليبس.

: بيلينجهام - رايس - فيليبس. الهجوم: راشفورد - كين - ساكا.

السنغال

حراسة المرمى : ميندي.

: ميندي. الدفاع : سابالي - كوليبالي - ديالو - جاكوبس.

: سابالي - كوليبالي - ديالو - جاكوبس. الوسط : باسي سيس - جايا - مامادو ندياي.

: باسي سيس - جايا - مامادو ندياي. الهجوم: نداي - ديا - إسماعيلا سار.

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