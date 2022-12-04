شاهد مجانًا.. مباشر مباراة إنلجترا والسينغال كأس العالم بقطر.. تبدأ المباراة القوية بين المنتخبين الإنجليزي والسينغالي، حيث يسعى منتخب إنلجترا للوصول إلى دور الـ16 عبر بوابة السينغال.

وتعد هذه المباراة ضمن اليوم الثاني من دور الـ16 في كأس العالم 2022 بقطر، حيث تأهلت في اليوم الأول كل من هولندا والأرجنتين، ثم في مباراة اليوم تأهلت فرنسا بفوزها على بولندا بنتيجة 3-1.

وتعد مباراة إنجلترا والسينغال من المباريات القوية في كأس العالم، حيث يملك كل منتخب فريقًا قويًا ومتماسكًا وقادرًا على تحقيق الفوز.

شاهد مباراة إنلجترا والسينغال

ولمن أراد الوصول إلى رابط مباراة إنلجترا والسينغال نضعه لكم في موقع الرسالة نت، بدون إعلانات أو تقطيع.. للوصول للرابط (إضغط هنا).

ويمكن لمن أراد مشاهدة المباراة، أن يشاهدها أيضًا على قناتي بي إن سبورت، وقناة الكأس، القطريتين، وهما اللتان حازتا على حقوق بث مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إلا أن هاتين القناتين مشفرتان وتحتاجان إلى دفع مسبق، وقد أعلنت قطر في وقت سابق أنها سبتث عليهما 23 مباراة مجانًا على القنوات المفتوحة التي تحتاج إلى اشتراك.

وفي حال تأهل المنتخب السينغالي أو الإنجليزي من هذه المباراة فإنه سيواجه فرنسا رسيمًا، بعد تأهلها لدور الـ 8 عبر بوابة بولندا.

في حين أمس ضربت الأرجنتين التي تغلبت على أستراليا بنتيجة 2-1، موعدًا مع هولندا التي فازت على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1.

From watching the #FIFAWorldCup in 2006 to representing @england in 2018 and 2022 🙌



This is @TrentAA World Cup Memories 🏆



What are yours? #OurEngland pic.twitter.com/AjJdEJwOeQ — England Football (@EnglandFootball) December 4, 2022

كأس العالم بقطر

ونجحت قطر رسميًا بأن تكون أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط، تستضيف الحدث الكروي الأضخم (كأس العالم)، والذي ينتظم كل 4 سنوات مرة واحدة.

وتشهد أجواء قطر ابتهاجًا كرويًا مميزًا، حيث يتوافد ملايين السياح لتشجيع منتخبات بلادهم، حيث الحضور الجماهيري الكبير في الملاعب التي بنتها وجهزتها بطريقة عصرية وحديثة.

ويصنف العديد من الخبراء الرياضين، أن نسخة كأس العالم القطرية 2022، هي الأفضل في تاريخ المونديال، بعد التنافسية العالية بين المنتخبات، والتحضير القطري الكبير.

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بث مباشر مباراة إنجلترا والسينغال كأس العالم بقطر 2022.. تبدأ مباراة قوية بين المنتخب السينغالي، والإنجليزي ضمن تصفيات دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الإنجليزي، للوصول إلى دور الثمانية عبر بوابة السينغال، بينما يسعى المنتخب السينغالي إلى كتابة التاريخ بالفوز على إنلجلترا.

وبدأ اليوم الثاني من دور الـ16، بمباراة جمعت بين فرنسا وبولندا، فاز فيها منتخب الديوك بنتيجة 3-1، ليضرب موعدًا مع الفائز من هذه المباراة.