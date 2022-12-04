بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال كأس العالم بدون تقطيع.. يمكنكم الآن متابعة المباراة القوية بين إنلجيترا والسنغال بدون تقطيع، ضمن أحداث الدور الـ 16 لكأس العالم بقطر 2022.

وتعد هذه المباراة من بين المباريات الإقصائية، حيث أن الفريق الخاسر فيها سيخرج من البطولة بصورة مباشرة، بينما سيتأهل الفريق الفائز إلى دور الـ 16.

شاهد مباراة إنجلترا والسنغال

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مع العلم أن المتأهل من هذه المباراة سيواجه المنتخب الفرنسي، بعد فوزه على بولندا بنتيجة 3-1، سجل إمبابي هدفين وجيرو هدف واحد، بينما سجل ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من علامة الجزاء.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين إنلجترا والسنغال في تمام الساعة الـتاسعة بتوقيت مكة والقدس، والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتنقل حصريًا على قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس، وهما قناتان قطريتان حازتا على حقوق بث المونديال 2022، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام مباراة إنجلترا والسنغال على استاد البيت، وهو الذي شهد افتتاح بطولة كأس العالم بتاريخ 20-11-2022، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستمر كأس العالم الذي ينظم لأول مرة في دولة عربية وفي الشرق الأوسط، حتى تاريخ 18-12-2022، حيث المباراة النهائية التي ستجع بين الفريقين المتأهلين.

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تبدأ المباراة القوية بين المنتخبين الإنجليزي والسينغالي، حيث يسعى منتخب إنلجترا للوصول إلى دور الـ16 عبر بوابة السينغال.

وتعد هذه المباراة ضمن اليوم الثاني من دور الـ16 في كأس العالم 2022 بقطر، حيث تأهلت في اليوم الأول كل من هولندا والأرجنتين، ثم في مباراة اليوم تأهلت فرنسا بفوزها على بولندا بنتيجة 3-1.

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تبدأ مباراة قوية بين المنتخب السينغالي، والإنجليزي ضمن تصفيات دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الإنجليزي، للوصول إلى دور الثمانية عبر بوابة السينغال، بينما يسعى المنتخب السينغالي إلى كتابة التاريخ بالفوز على إنلجلترا.

وبدأ اليوم الثاني من دور الـ16، بمباراة جمعت بين فرنسا وبولندا، فاز فيها منتخب الديوك بنتيجة 3-1، ليضرب موعدًا مع الفائز من هذه المباراة.