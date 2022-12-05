بث مباشر مباراة اليابان وكرواتيا كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الياباني مباراة صعبة أمام كرواتيا، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر.

ويسعى منتخب اليابان، الذي تمكن من الفوز على إسبانيا وألمانيا، وتصدر المجموعة الخامسة، إلى مواصلة مفاجأته بالوصول إلى دور الـ8 في هذه المباراة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، والـرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مباشر مباراة اليابان وكرواتيا

وتسعى الجماهير المتابعة لكأس العالم، لمشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا، عبر تقنية البث المباشر، كونها تبث من خلال القنوات المشفرة.

في الرسالة نت نضع لكم رابط مباراة اليابان وكرواتيا لتتمتعوا بمشاهدتها.. للوصول إلى المباراة (إضغط هنـا).

وتنقل المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، علمًا أن هذه القنوات تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

وفي وقت سابق اعلنت قطر أنها سبتث 23 مباراة على القنوات المفتوحة التي ليست بحاجة إلى اشتراك، لتتمكن الجماهير العربية من مشاهدتها.

اقرأ المزيد: تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم

وهناك العديد من القنوات التي أعلنت استعدادها لنقل أحداث كأس العالم مجانًا، ودون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

في الرسالة نت نضع لكم هذه القنوات لتتمكنوا من مشاهدة كأس العالم بجودة عالية على التلفاز، وهي كالتالي:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة اليابان وكرواتيا.