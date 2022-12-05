بالصور: تعرَّف على ثوابت حماس بشعارات انطلاقتها السنوية

كعلامة مسجَّلة (ماركة قسام)، تقف شامخة بندقية خلف القبة الذهبية التي تزين شعارات ذكرى الانطلاقة السنوية لحركة حماس، لتحمي شعبا يحتضن مقاومته ويتشبث بحقه في النضال حتى التحرير والعودة.

ومن سيف القدس الذي استله مقاومو حماس في العام الماضي دفاعاً وحماية لأقدس مقدسات فلسطين، تستمر المسيرة (نحو القدس.. ماضون بطوفان هادر)، وهو النص المرافق لشعار الانطلاقة الـ35.

لا تخطئ العين تلك القبة الذهبية الثابت الأهم والأقدس في كل شعارات حماس على مدار السنين، منذ البيان الأول 1987 الذي قالت فيه "معركتنا معركة عقيدة ووجود وحياة"، وفي القلب من هذه العقيدة تسكن القدس، وكانت القدس هي الشعار الثابت لحماس.

القدس شعار للقتال والنضال والاحتفال أيضاً، قبتها الشامخة تزين قلب فلسطين، وتزين كل شعارات حماس، تأكيدا منها على أنها القضية الأولى بالنسبة لها.

اليوم تعلن حماس بدء فعاليات انطلاقتها الــ35، سنوات طويلة من العمل والمقاومة ومراكمة القوة، كانت دائما القدس فيها الهدف والحلم.

زينت حماس شعارها لهذا العام بخارطة فلسطين من البحر إلى النهر ومن الناقورة إلى أم الرشراش متوشحة بالكوفية الفلسطينية، وعلى جانبها الأيمن البندقية يرفرف عليها علم فلسطين، وتوسطها قبة الصخرة؛ رمز العاصمة وعنوان ووجهة الصراع مع المحتل.

الشعار الجديد يأتي تأكيداً على أن البندقية هي خيار التحرير الأوحد، وبها ستكسر قيود الغاصب المحتل عن أرضنا وشعبنا وأسرانا، كما تتوسط الشعار قبة الصخرة المشرفة التي ترمز إلى القدس؛ العاصمة الأبدية لفلسطين وعنوان ووجهة الصراع مع المحتل.

وفي بيان لها، شددت حماس على أن الشعار الذي يأتي هذا العام تحت عنوان (نحو القدس .. آتون بطوفان هادر) تأكيد أن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية آتون حتماً لتحرير القدس والمقدسات طوفاناً هادراً من كل فلسطين ومن كل البلاد العربية والإسلامية وحيثما تواجد أحرار العالم من أنصار الحق الفلسطيني.

وفيما يلي صور لشعارات انطلاقة حماس خلال السنوات الماضية:



























