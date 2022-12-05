بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية كأس العالم بقطر.. تبدأ المباراة القوية بين المنتخب البرازيلي، والنتخب الكوري الجنوبي، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر.

وتعد هذه المباراة من المباريات الإقصائية، حيث أن الخاسر فيها يخرج فورًا من البطولة، بينما يتأهل الفريق الفائز فورًا لدور الـ 18.

علمًا أن الفائز فيها سيقابل الفائز من مباراة كرواتيا واليابان، وحتى اللحظة تأهل إلى دور الـ 8، كل من هولندا والأرجنتين، وفرنسا وانجلترا.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

وتبحث الجماهير عن رابط مشاهدة مباراة البرازيل وكورويا الجنوبية، حيث يتمتع منتخب السامبا البرازيلي بجمهورية كبيرة حول دول العالم، كونه أكثر فريق حقق بطولة المونديال برصيد 6 بطولات.

للوصول إلى رابط مشاهدة القمة الكروية بين اليابان وكرواتيا (إضغط هنـا).

ويملك منتخب البرازيل نجومًا لامعة في عالم كرة القدم، حيث يملك خط هجوم ناري، شهد عودة نجمه نيمار دا سيلفا من الإصابة في هذه المباراة، بالإضافة إلى فينيسيوس، ورافينيا، ريتشارليسون.

بينما يملك المنتخب البرتغالي النجم المتألق هيونج مين سون، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، والذي قدم أداءً مميزًا في مباريات كورية الجنوبية ساهمت في تأهلها من دور المجموعات.

التكشيلة المتوقعة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ونشرت شبكة whoscored، التشكيلة المتوقعة لكل منتخب الذي يسعى فيه للوصول إلى النهائي وتحقيق الانتصار الثمين.

إليك تشكيلة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ساندرو - سيلفا - ماركينيوس - دانيلو.

الوسط: كاسيميرو - باكيتا - رافينيا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - نيمار - ريتشاليسون.

إليك تشكيلة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: سيونج.

الدفاع: مون هوان - مين جاي - يونج جوان - جين سو.

الوسط: وو يونج - هوانج إن بيوم - جونج يو.

الهجوم: هي تشان - جو سينج - سون هيونج مين.

وتواصل قطر استضافة كأس العالم الذي بدأ بتاريخ 20-11-202، من المقرر أن يستمر حتى تاريخ 18-12-2022، حيث تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل.

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