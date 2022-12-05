مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بدون تقطيع وإعلانات.. يسعى المنتخب البرازيلي لعبور المنتخب الكوري الجنوبي، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر 2022.

وتأتي المباراة، ضمن المنافسة القوية بين المنتخبات، التي تسعى إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ويمكن للمتابعين مشاهدة المباراة القوية من خلال تقنية البث المباشر، الذي نوفره لكم في موقع الرسالة نت، لتتمتعوا بمشاهدتها بدون تقطيع أو إعلانات.

ويمكن لمن أراد رابط مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجوبية (الضغط هنـا)، للوصول إلى البث.

وتأهلت كوريا الجنوبية رفقة البرتغال من المجموعة الاخيرة، بينما تأهلت البرازيل متصدرة المجموعة قبل الأخيرة رفقة سويسرا.

وبدأ دور الـ 16 يوم السبت الماضي، بعد انتهاء دور المجموعات رسميًا وتأهل 16 منتخب إلى الدور المقبل، وحتى اللحظة تأهل إلى دور الـثمانية كل من (الأرجنتين، وهولندا، وإنلجترا، وفرنسا).

حيث من المتوقع أن يشهد دور الـ8، منافسة شرسة بين المنتخبات المتأهلة التي تملك تشكيلة قوية ومميزة من اللاعبين.

كأس العالم بقطر

وتأتي مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، ضمن مباريات كأس العالم في قطر، الذي ينظم لأول مرة في دولة وعربية وفي الشرق الأوسط.

وأبهرت قطر العالم، باستعدادها القوي لاستضافة بطولة المونديال التاريخية، حيث يصنف العديد من الرياضين هذه النسخة على أنها الأفضل في التاريخ.

وينتهي كأس العالم في الـثامن عشر من الشهر الجاري، بعد أن بدأ بتاريخ 20-11-2022، وسط أجواء حماسية مميزة ومنافسة قوية بين المنتخبات.

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بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية كأس العالم بقطر.. تبدأ المباراة القوية بين المنتخب البرازيلي، والنتخب الكوري الجنوبي، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر.

وتعد هذه المباراة من المباريات الإقصائية، حيث أن الخاسر فيها يخرج فورًا من البطولة، بينما يتأهل الفريق الفائز فورًا لدور الـ 18.

علمًا أن الفائز فيها سيقابل الفائز من مباراة كرواتيا واليابان، وحتى اللحظة تأهل إلى دور الـ 8، كل من هولندا والأرجنتين، وفرنسا وانجلترا.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

وتبحث الجماهير عن رابط مشاهدة مباراة البرازيل وكورويا الجنوبية، حيث يتمتع منتخب السامبا البرازيلي بجمهورية كبيرة حول دول العالم، كونه أكثر فريق حقق بطولة المونديال برصيد 6 بطولات.

ويملك منتخب البرازيل نجومًا لامعة في عالم كرة القدم، حيث يملك خط هجوم ناري، شهد عودة نجمه نيمار دا سيلفا من الإصابة في هذه المباراة، بالإضافة إلى فينيسيوس، ورافينيا، ريتشارليسون.

بينما يملك المنتخب البرتغالي النجم المتألق هيونج مين سون، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، والذي قدم أداءً مميزًا في مباريات كورية الجنوبية ساهمت في تأهلها من دور المجموعات.

التكشيلة المتوقعة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ونشرت شبكة whoscored، التشكيلة المتوقعة لكل منتخب الذي يسعى فيه للوصول إلى النهائي وتحقيق الانتصار الثمين.

إليك تشكيلة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ساندرو - سيلفا - ماركينيوس - دانيلو.

الوسط: كاسيميرو - باكيتا - رافينيا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - نيمار - ريتشاليسون.

إليك تشكيلة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: سيونج.

الدفاع: مون هوان - مين جاي - يونج جوان - جين سو.

الوسط: وو يونج - هوانج إن بيوم - جونج يو.

الهجوم: هي تشان - جو سينج - سون هيونج مين.