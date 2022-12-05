وثيقة.. ضابط في حرس الرئاسة: الدائرة المحيطة بعرفات كانت تسخر منه

كشف الضابط في حرس الرئاسة ومسؤول الدعوة والإرشاد في الجهاز خليل بركات أن الدائرة المحيطة بالرئيس ياسر عرفات كانت تسخر منه في آخر أيامه.

وقال الضابط بركات في شهادته أمام لجنة التحقيق حول اغتيال عرفات: "يوجد قصه على لسان محمد رزق الله وأنا من هذا الباب لا أحب حسين حسين، ويوم أن مرض أبو عمار واصبحوا يأتوا إليه الأطباء منع التدخين في جناح الرئيس أبو عمار ومنع التدخين منعاً باتاً وكان يذهب حسين حسين ونائل لافي ويدخنوا على باب غرفة أبو عمار لماذا ولماذا؟!!".

وأضاف: "عندما يكون أبو عمار يتمشى يكون حسين حسين ونائل لافي يتخوثوا على أبو عمار وهذا الكلام نقلاً عن محمد رزق الله".





















