الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

وثيقة.. ضابط في حرس الرئاسة: الدائرة المحيطة بعرفات كانت تسخر منه

ياسر عرفات
ياسر عرفات
سبورت سبورت

غزة-الرسالة نت

كشف الضابط في حرس الرئاسة ومسؤول الدعوة والإرشاد في الجهاز خليل بركات أن الدائرة المحيطة بالرئيس ياسر عرفات كانت تسخر منه في آخر أيامه.

وقال الضابط بركات في شهادته أمام لجنة التحقيق حول اغتيال عرفات: "يوجد قصه على لسان محمد رزق الله وأنا من هذا الباب لا أحب حسين حسين، ويوم أن مرض أبو عمار واصبحوا يأتوا إليه الأطباء منع التدخين في جناح الرئيس أبو عمار ومنع التدخين منعاً باتاً وكان يذهب حسين حسين ونائل لافي ويدخنوا على باب غرفة أبو عمار لماذا ولماذا؟!!".

وأضاف: "عندما يكون أبو عمار يتمشى يكون حسين حسين ونائل لافي يتخوثوا على أبو عمار وهذا الكلام نقلاً عن محمد رزق الله".

10.jpg
8.jpg
9.jpg
6.jpg
7.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1 (1).jpg
 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273051

كلمات مفتاحية

أبو عمار حرس الرئاسة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.