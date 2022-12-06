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مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر كأس العالم مونديال قطر 2022

مباريات اليوم الثلاثاء 6/12 كأس العالم مونديال قطر 2022
مباريات اليوم الثلاثاء 6/12 كأس العالم مونديال قطر 2022
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الدوحة - الرسالة نت

مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر كأس العالم مونديال قطر 2022 تشتد المنافسة بين المنتخبات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد.

ومن المواجهات القوية المقرر إقامتها في مونديال قطر 2022 على مدار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، المغرب وإسبانيا والبرتغال وسويسرا

مواعيد مباريات06/12  في كأس العالم 2022.

تقام اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر  مواجهتان قويتان من دور 16 مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب المغرب مع نظيره إسبانيا في تمام الساعة 5 عصرا على أرض استاد المدينة التعليمية.

فيما يواجه البرتغال نظيره سويسرا في تمام الساعة 9 مساء على أرض استاد لوسيل، ضمن منافسات دور السادس عشر في كأس العالم 2022.

وتحظى مباريات كأس العالم 2022 اهتماما كبيرا من المشجعين حول العالم ما جعل "الرسالة نت" إلى بث مباريات مونديال قطر 2022 من خلال البث المباشر من هـنـــــــــــا
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القنوات المفتوحة الناقلة لـ مونديال قطر 2022:

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

ولمشاهدة جميع مباريات كأس العالم تابع البث المباشر من هـنـــــــــــا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273060

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