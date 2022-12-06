شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا دور الـ16.. يخوض أسود الأطلس مباراة قوية أمام فريق إسبانيا المدجج بالنجوم الشابة، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر 2022.

ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة تألقه من خلال الفوز على منتخب إسبانيا، حيث أن أسود الأطلس لم يسجلوا أي خسارة في دور المجموعات، بعد فوزهم على بلجيكا وكرواتيا وتأهلهم متصدرين للمجموعة.

وتعد مباراة المغرب إسبانيا من أهم المباريات في دور الـ 16، حيث أنه من المتوقع أن تكون المواجهة نارية، إذ يسعى كل فريق لتحقيق الفوز الذي يأهله للدور المقبل بينما الخاسر يخرج مباشرة من المونديال.

بث مباشار مباراة المغرب وإسبانيا

وتبحث الجماهير عن المشاهدة المجانية لمباراة المغرب وإسبانيا، إذ أن المنتخب المغربي هو المنتخب العرب الوحيد الذي بقي متواجد في كأس العالم، بينما خرجت المنتخبات العربية التالية (السعودية، قطر، تونس).

ويسعى العرب لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب المغربي، للوصول إلى رابط مباراة المغرب وإسبانيا (إضغط هنا).

وتبث المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية، وقناة الكأس القطرية ايضًا، لكن هذه القنوات بحاجة إلى اشتراك مسبق ومدفوع لتتمكنوا من مشاهدتها.

وفي وقت سابق أعلنت قطر، أنها سبتث ما يزيد عن الـ 22 مباراة مجانا على القنوات المفتوحة، أي أن من أراد مشاهدتها سيجدها مجانًا ودون اشتراك.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا أمام المغرب

وأعلنت شبكة وسكوريد التشكيلة المتوقعة للماتدور الإسباني امام أسود الأطلس وهي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفاخال - رودري - باو توريس - جوردي ألبا

الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: فيران توريس - ألفارو موراتا - داني أولمو

ويواصل المنتخب الإسباني بقيادة لويس أنريكي، مساعيه للحصول على اللقاب الثاني للمونديال لإسبانيا، حيث فاز المرة الاولى بتاريخ 2010.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مصادر إعلامية مغربية، أن منتخب أسود الأطلس مهدد بغياب نجمه البارز سفيان أمرابط، بعد تحويله للمستششفى نتيجة شعوره بالآلام في ظهره.

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مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا كأس العالم بقطر 2022.. يستعد المنتخب المغربي لمواصلة كتابته التاريخ، بعد أن حقق مفاجأت بفوزه على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميًا، وعلى كرواتيا، وتأهله متصدرًا للمجموعة القوية.

ويقابل المنتخب المغربي المنتخب الإسباني، بعزيمة قوية حيث يملك لاعبين من الطراز الرفيع القادرين على إحداث المفاجأة إمام المواهب الإسبانية التي يقودها لويس انريكي.