بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا بدون تقطيع أو إعلانات.. تدخل المغرب المباراة القوية مع إسبانيا من أجل الوصول إلى دور الـ 8، بعد تحقيقها مفاجأت كبيرة بفوزها على بلجيكا وكرواتيا.

وتعد المباراة من المباريات القوية في كأس العالم بقطر، حيث يرشح الفريق الإسباني للوصول إلى نهائي ملعب لوسيل، بينما يواصل منتخب أسود الأطلس تقديم أداءً كبيرًا في دور المجموعات.

وحتى اللحظة تأهل من دور الـ 16 كل من المنتخبات (الأرجنتين، فرنسا، إنلجترا، كرواتيا، البرازيل، هولندا)، وفي انتظار اكتمال العدد اليوم الثلاثاء.

مباراة المغرب وإسبانيا بدون تقطيع

وتبدأ مباراة المغرب وإسبانيا في تمام الساعة الـخاسمة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

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وتواصل قطر استضافة كأس العالم 2022، حيث أنها الدولة الأولى في الشرق الأوسط وفي الدول العربية، تتمكن من استضافة الحدث التاريخي (المونديال).

وتنقل المباراة حصرًا على قنوات بي إن سبورت القطرية، وعلى قناة الكأس القطرية، حيث أنهما أصحاب حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كأس العالم في قطر

وتعد مباراة المغرب وإسبانيا مباشر، ضمن أحداث كأس العالم 2022 في قطر، والذي بدأ بتاريخ 20-11-2022، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 18-12-2022.

ويصنف العديد من المختصين الرياضين، أن نسخة المونديال في قطر على أنها الأفضل تاريخيًا، بعد التجهيزات القطرية الكبيرة، والتنافس القوي بين المنتخبات.

ويبدأ دور الـ 8 رسميًا على الملاعب القطرية، يوم الجمعة المقبل، حيث أن الخاسر من المباراة يخرج فورًا، والفائز يتأهل إلى دور الـنصف نهائي.

اقرأ المزيد: شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا دور الـ16

شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا دور الـ16.. يخوض أسود الأطلس مباراة قوية أمام فريق إسبانيا المدجج بالنجوم الشابة، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر 2022.

ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة تألقه من خلال الفوز على منتخب إسبانيا، حيث أن أسود الأطلس لم يسجلوا أي خسارة في دور المجموعات، بعد فوزهم على بلجيكا وكرواتيا وتأهلهم متصدرين للمجموعة.

اقرأ المزيد: مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا كأس العالم بقطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا كأس العالم بقطر 2022.. يستعد المنتخب المغربي لمواصلة كتابته التاريخ، بعد أن حقق مفاجأت بفوزه على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميًا، وعلى كرواتيا، وتأهله متصدرًا للمجموعة القوية.

ويقابل المنتخب المغربي المنتخب الإسباني، بعزيمة قوية حيث يملك لاعبين من الطراز الرفيع القادرين على إحداث المفاجأة إمام المواهب الإسبانية التي يقودها لويس انريكي.