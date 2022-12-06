قاسم: تثبيت حكم المؤبد للأسير البرغوثي محاولة بائسة لكسر إرادة الحركة الأسيرة

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن تثبيت المحكمة الصهيونية لحكم المؤبد للأسير البطل نائل البرغوثي، محاولة بائسة وفاشلة لكسر إرادة الحركة الأسيرة.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "يمثل الأسير نائل البرغوثي أيقونة فلسطينية فريدة، وأحد رموز شعبنا وثورته المعاصرة".

وأضاف، "نعاهد أسرانا الأبطال أن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتنا، وسيأتي يوم قريب نرغم فيه الاحتلال على إطلاق سراح الأسير نائل البرغوثي، وسنواصل النضال حتى تبيض سجون الاحتلال من أسرانا الأبطال".

وقررت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، إعادة الأسير الحكم السابق بالسجن المؤبد و18 سنة أخرى للأسير الفلسطيني نائل البرغوثي، المحرر في صفقة وفاء الأحرار.

وأعلن الاحتلال، إعادة الأسير البرغوثي لاستكمال الحكم السابق بحقه، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال الأحد الماضي، الإفراج عنه.

ويقضي نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين، أطول مجموع اعتقال في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.