شاهد الآن.. مباشر مباراة البرتغال وسويسرا كأس العالم 2022.. يتواجه الفريق البرتغالي مع نظيره السويسري، في المباراة الأخيرة بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم بقطر.

ويسعى الفريق البرتغالي، إلى تجاوز سويسرا والوصول إلى دور الـثمانية حيث تقام المباراة الأسبوع المقبل، وسط أجواء حماسية تنافسية في قطر.

وتعد مباراة البرتغال وسويسرا، ضمن مباريات كأس العالم الذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط ودولة عربية، حيث يسعى كل فريق بتقديم كل ما لديه من أجل التأهل

شاهد مباشر مباراة البرتغال وسويسرا

وتبحث الجماهير العريضة، عن رابط مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا، لتتمكن من التمتع بالمباراة القوية من كأس العالم، حيث تبث مثل هذه المباريات على القنوات المشفرة.

لمن أراد الوصول إلى المباراة بين البرتغال وسويسرا (إضغط هنا)، حيث رابط مباشر لمشاهدة المباراة على موقع الرسالة سبورت.

ويستمر كأس العالم في قطر حتى تاريخ 20 من الشهر الجاري، حيث يتواجه الفريقان المتأهلان في النهائي الذي يقام على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتمتع الفريق البرتغال بشعبية واسعة، حيث يشجع محبي الأسطورة كريستيانو رونالدو البرتغال من أجل فوزه في بطولة المونديال في قطر.

كأس العالم وقطر

وينصف العديد من المتخصين كأس العالم في قطر، على أنه أفضل نسخة مونديال في التاريخ، بعد التجهيزات القطرية الكبيرة والقوية لتسير أحداث المونديال بصورة تليق به.

كما أن قطر بنت ملاعب عصرية وحديثة، تستوعب الجماهير الكبيرة، بصورة منظمة وفي نفس الوقت وفرت جميع المرافق اللازمة لراحة السياج والزائرين المشجعين لمنتخبات بلادهم.

غير أن التنافسية القوية بين الفرق، باتت الأفضل في التاريخ، بعد أن شهد دور المجموعات ودور الـ 16 مفاجأت وأداء قوي من المنتخبات المشاركة.

وحتى اللحظة تأهل 6 منتخبات لدور وهي (هولندا، الأرجنتين، إنلجترا، فرنسا، البرازيل، كراوتيا)، فيما بقي فريقين من المتأهلين من إسبانيا والمغرب، والبرتغال وسويسرا.

ويبدأ دور الـ 8 في كأس العالم يوم الجمعة المقبل في مباراة قوية تجمع بين منتخبي هولندا والأرجنتين.

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بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا كأس العالم بقطر.. تدخل البرتغال المباراة الحاسمة أمام سويسرا في دور الـ 16، بكامل تشكيلتها النجومية من أجل الفوز والتأهل لدور الـ 8.

وتسعى البرتغال بقيادة الكابتن كريستيانو رونالدو، إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم، كونها تملك اسماءً قوية ولامعة في عالم كرة القدم.

وتعد مباراة البرتغال وسويسرا المباراة الأخيرة في دور الـ 16 بكأس العالم، قبل أن يبدأ دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في قطر.