المغرب يصنع تاريخ الأجيال ويطرد إسبانيا من المونديال

حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح، مساء اليوم الثلاثاء، بثمن نهائي مونديال قطر 2022، وحسم عبوره للدور ربع النهائي.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.

في الشوط الأول وقف منتخب المغرب نداً قوياً أمام أسبانيا ولعب بتوازن بين الدفاع والهجوم وخلص بعض الفرص المتاحة للتسجيل في وقت أحكم إغلاقه في المناطق الدفاعية.

في الشوط الثاني بدأ منتخب إسبانيا في السيطرة على الكرة وفرض أسلوبه، دون أن يجد المساحات في ملعب المغرب الذي لعب بإغلاق دفاعي محكم واللعب على الكرات المرتدة في ظل امتلاك إسبانيا للكرة في معظم الفترات.

وجد المنتخب الإسباني صعوبة في إيجاد الحلول لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي واللجوء للأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول لم يتغير الحال كثيراً، إلا من استمرار محاولات وسيطرة إسبانيا، فيما أهدر وليد شديرة فرصة تسجيل هدف محقق أمام المرمى الإسباني لتبقى النتيجة على حالها بيضاء.

وعلى هذا الحال استمر الشوط الإضافي الثاني لتبقى شباك الفريقين بيضاء ويلجآن لركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب.

#شاهد| فرحة الفلسطينيين في غزة بفوز المنتخب المغربي وتأهله لدور الربع النهائي من كأس العالم، لأول مرة في التاريخ.#المغرب_اسبانيا #كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/LqmZPZ4Cpc — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 6, 2022

#شاهد| ركلات الترجيح كاملةً بين المغرب وإسبانيا التي انتهت بتفوق المنتخب المغربي