عرين الأسود تعلن حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها بالضفة

أعلنت مجموعات عرين الأسود رفع حالة الإستنفار والجهوزية الكاملة بين كافة مقاتلينا ومقاتلي الفصائل الأخرى.

قالت العرين في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، "نقول إن هناك لنا عين في نابلس وعين في رام الله وعين في الخليل وعيون في جنين بإذن الله".

وقررت إلغاء أي فعالية كانت مقررة من قبل مجموعة عرين الأسود لتأبين شهداء العرين وشهداء المقاومة يوم الجمعه وذلك لغايات أمنية بحتة مع ترحيبنا بأي مهرجان تأبيني يقيمه أي فصيل فكلهم أخوتنا.

ووجهت رسالة إلى جنين ومخيمها أن العدو لم يدخل قبل أيام إلي جنين ومخيمها إلا ليجهز للمقاومة أمر جلل وأمر صعب فكونوا على يقظة تامة فنحن نقاتل عدو لا يغزو إلا بخيانة ديدنه الغدر ونحن بإذن الله معكم وفي خندق واحد بإذن الله

وتابعت "نقف إجلالا وإكبارا لأسود العرين التي تزأر في رام الله والخليل ونناشد أهلنا وتاج رؤوسنا عدم تداول أي رواية للإحتلال تخص المقاومين".

وختمت "إصبروا وصابرو فعدونا له مقتلين لا يحتملهما حرب طويلة وخسائر بشرية ونحن بإذن الله ومقاومينا الأبطال وشعبنا الثائر نجهز له حربا طويلة وخسائر فادحة بإذن الله".