حماس تبارك لمنتخب المغرب الصعود لدور الثمانية بالمونديال

بارك الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم مساء الثلاثاء تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الحالي.

وقال قاسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك للمغرب الشقيق تأهل منتخبه إلى الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة، وهو انجاز رياضي عربي يستحق التقدير، مع خالص التمنيات بالتوفيق في المباريات المقبلة للفريق المغربي".

يشار إلى أن منتخب المغرب يلتقي في دور الثمانية من كأس العالم مع المتأهل من مباراة البرتغال وسويسرا، يوم السبت المقبل.