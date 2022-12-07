"عرين الأسود" تعلن إفشال مخطط للاحتلال وتؤكد أن المقاومة يدها على الزناد

أعلنت مجموعة "عرين الأسود" اليوم الأربعاء، أنها أفشلت مخطط للاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، مؤكدة أن مقاتليها والمقاومين البواسل من فصائل أخرى انقضوا على القوات الخاصة من كل صوب ببنادقهم الطاهرة والعبوات المباركة.

وأفادت "عرين الأسود" في بيان، بأنها حذرت قبل ساعات من غدر الاحتلال، وتجهزت له جيدا وأعلن النفير في صفوفها، مشيرة إلى أنها بفضل ويقظة المقاومين تم اكتشاف قوات خاصة للاحتلال عند الساعة السادسة فجر هذا اليوم، وتم إفشال مخطط الاحتلال.

ولفتت إلى أنه وقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، فيما لم يم يصب أي أسد من أسود العرين أو المقاومة بأي أذى، مشددة على أن الحرب مع الاحتلال طويلة.

ونبهت المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله إلى اليقظة التامة، قائلة: "لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله".

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، وتصاعدت أعمدة الدخان في البلدة تزامناً مع وصول تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال وسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وحاصرت أحد المنازل، فيما أصيب شاب بالرأس والظهر وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا، إلى جانب إصابة شاب آخر بشظايا وجرى معالجته ميدانياً.

وانسحبت قوات الاحتلال من البلدة القديمة بنابلس، بفضل تصدي المقاومين الأسطوري في البلدة، وبعد فشلها في اعتقال أحد المطاردين.

وسادت حالة من التوتر في نابلس عقب اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية في المفترقات الرئيسية بالمدينة.