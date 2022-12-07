الصحة المدرسية:  نسرح الطالب المريض حتى شفائه لمنع انتشار العدوى

ذكر عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم أن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التي من مواصفاتها الانتقال بسرعة.

وأشار المجدلاوي في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان إجراءات النظافة والبيئة الآمنة داخل المدارس، وتعزيز ثقافة النظافة وتهوية الصفوف الدراسية.

وأوضح أنه يسرح الطالب المريض مدير المدرسة حتى شفائه لمنع انتشار العدوى الفيروسية بين الطلاب.

ونصح الأهالي بإلزام أبنائهم الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس بالجلوس في البيت، مضيفا: بالنسبة لنا صحة الطلاب مقدمة على كل شيء، والالتزام بالتعليمات والنظافة وإجراءات الوقاية تساعد في التقليل من العدوى داخل المدارس.