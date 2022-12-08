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المقاومة خاضت اشتباكات عنيفة

شاهد| ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

شهداء "فجر جنين": من اليمين: عطا شلبي، وسط: صدقي زكارنة، يسار: طارق الدمج
شهداء "فجر جنين": من اليمين: عطا شلبي، وسط: صدقي زكارنة، يسار: طارق الدمج
سبورت سبورت

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) خلال عدوانه على جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومة تخوض اشتباكاً عنيفًا في هذه اللحظات وتستهدف قوةً لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة في منطقة الهدف محيط مخيم جنين واستهدفوا جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

من جانبها، قالت كتيبة جنين، إن مقاتليها حاصروا آلية لقوات الاحتلال واستهدفوها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة وسماع صراخ الجنود.

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف سيارات الإسعاف وأصابت بعضها بالرصاص بشكل مباشر.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة حداداً على أرواح الشهداء، ودعت الجميع للمشاركة في تشييع جثامينهم.

يتبع..

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