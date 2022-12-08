شاهد| ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) خلال عدوانه على جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

📹 جنين قبل قليل pic.twitter.com/uR5LoQjuSs — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 8, 2022

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومة تخوض اشتباكاً عنيفًا في هذه اللحظات وتستهدف قوةً لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة في منطقة الهدف محيط مخيم جنين واستهدفوا جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

من جانبها، قالت كتيبة جنين، إن مقاتليها حاصروا آلية لقوات الاحتلال واستهدفوها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة وسماع صراخ الجنود.

📹 جانب من الاشتباكات المستمرة في جنين بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال#عاجل pic.twitter.com/5pWiK4L1qp — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 8, 2022

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف سيارات الإسعاف وأصابت بعضها بالرصاص بشكل مباشر.

📹 استهداف سيارات الإسعاف برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها جنين فجر اليوم#عاجل pic.twitter.com/KGUzhGQXaW — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 8, 2022

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة حداداً على أرواح الشهداء، ودعت الجميع للمشاركة في تشييع جثامينهم.

يتبع..