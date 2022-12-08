حماس تهنئ الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها الـ 55

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتها الخامسة والخمسين، مقدمةً تحية التقدير والاعتزاز للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أميناً عاماً وقادةً وكوادرَ، معتبرة أنهم إخوة المقاومة والكفاح شركاء الوطن .

وأكدت حركة حماس في بيان صحفي وصل "الرسالة" اليم الخميس، أن انطلاقة الجبهة الشعبية جسدت الروح الكفاحية الشجاعة في وجه الاحتلال الذي ظن واهما أن روح شعبنا ومقاومته قد انكسرت في ظل نكسة 67.

وأوضحت أن الجبهة الشعبية انتهجت طوال 55 عاماً الكفاح المسلح خياراً وطنياً أصيلاً ممهوراً بالتضحيات والبطولات، وقدّمت على طريق التحرير والعودة آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، وعلى رأسهم أمينها العام أبو علي مصطفى شهيداً، وخلفه الأمين العام أحمد سعدات أسيراً.

وبيّنت أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مثّلت طوال مسيرتها ركنا أساسيا في الحركة الوطنية الفلسطينية عبر مواقفها الوطنية المبدئية، وحرصها على الوحدة والشراكة الوطنية على قاعدة مواجهة ومقاومة الاحتلال وتبنيها برنامجا وطنيا كفاحيا يستحق الإشادة.