"الأشغال" تعيد إعمار أول منزل دُمّر خلال عدوان 2022

افتتحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أول منزل بعد إعادة إعماره عقب تدميره خلال العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة عام 2022.

وقالت الوزارة إنها أشرفت على إعمار منزل المواطن أشرف القيسي، من مدينة رفح، وذلك بتمويل من جمعية الرحمة في النمسا وبتنفيذ من جمعية طريق المحبة الحياة - تركيا.

وأشارت إلى أن إعادة بناء هذا المنزل كان باكورة أعمالها في إعادة إعمار المنازل بالتعاون مع الجهات المانحة، والتي دمرها الاحتلال خلال عدوان 2022.

ودعت الجهات المانحة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار باقي الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال.

وكالة الرأي