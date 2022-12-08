ولي العهد السعودي يعلن نجاح الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، "نجاح" الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة للأمير الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مجلس الوزراء، عقب إعلان موازنة 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال ولي العهد في كلمته، إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات العاهل السعودي (الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية".

وأشار إلى تلك الإصلاحات "هادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وأوضح أن "الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية".

ولفت أن الحكومة "مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات".

وأوضح أن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي".

ولفت ولي العهد السعودي، أن "المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2بالمئة".

وتابع: "انعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8 بالمئة".

وأشار إلى أنه "من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 بالمئة".

وكان الناتج المحلي السعودي نما بنسبة 3.2 بالمئة العام الماضي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية موازنة 2023، حسب وثيقة لوزارة المالية.

المصدر: الأناضول