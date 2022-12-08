سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في مصر

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 ديسمبر في غالبية البنوك.

وسجلت البنوك المصرية في القاهرة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار حيث أن بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع وسجل البنك المركزي المصري، 24.57 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر في مصر

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

24.57 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.59 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي في مصر:

24.55 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر:

24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي في مصر:

24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي في مصر:

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.56 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات الأجنبية في القاهرة مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي في مصر 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

ويصرف الدرهم الإماراتي في القاهرة مقابل الجنيه المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.