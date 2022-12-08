حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الـ35 للانتفاضة الأولى

أطلق الإعلام الرقمي الفلسطيني، حملة إلكترونية ،اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 35 للانتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة"، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن حقوق شعبنا خلال الانتفاضة المباركة وفي كافة محطات شعبنا النضالية.

وتهدف الحملة إلى التأكيد على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني الذي يواصل نضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال، والمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين أمام العدوان (الاسرائيلي) المستمر وإنهاء الاحتلال الغاشم.

ودعا الإعلام الرقمي كافة النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التغريد على الهاشتاق #الانتفاضة35، و #انتفاضة_الحجارة.

وطالب المشاركون من خلال الحملة العالم وكافة الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، بضرورة وضع حد لممارسات وهمجية الاحتلال في حق شعبنا، والعمل على إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.