بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا كأس العالم بقطر 2022.. تسعى كتيبة الأسطورة ليونيل ميسي، لمواصلة تحقيق الانتصارات أمام الفريق الهولندي، ضمن أحداث دور الـ 8 في مونديال قطر.

وتبدأ مباراة الأرجنتين وهولندا مباشر، في تمام الساعة الـ 5 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقدس، والـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث تعد أولى مباريات دور الـ 8.

وتتبع مباراة الأرجنتين وهولندا، مباراة البرازيل وكرواتيا أيضًا، حيث تنطلق صافرتها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقدس.

بث مباشر الأرجنتين وهولندا

ويبحث العديد من عشاق كرة القدم عن مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا، عبر تقنية البث المباشر عبر الانترنت.

حيث تنقل هذه المباراة على قناة بي إن سبوت ماكس المشفرة، والتي تحتاج إلى اشتراك مدفوع من أجل الوصول إليها ومشاهدتها.

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بطولة كأس العالم

ويبدأ اليوم مع مباراة الأرجنتين وهولندا، دور الـ 8، حيث أن الفائز في هذا الدور يتأهل مباشرة إلى دور الـنصف نهائي، والخاسر يخرج من بطولة المونديال مباشرة.

وتتنافس 8 منتخبات على لقب كأس العالم 2022، وهي (الأرجنتين، هولندا، البرازيل، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، المغرب، البرتغال).

وتأتي مواجهات دور الـ 8 القوية بين المنتخبات التالية:

الأرجنتين *هولندا

البرازيل *كرواتيا

البرتغال *المغرب

فرنسا* إنلجترا

وبدأ كأس العالم بقطر في تاريخ 18/11/2022، ومن المقرر أن يستمر حتى التاريخ 18/12/2022، حيث يلعب المنتخبان الفائزان على استاد لوسيل المباراة النهائية.

ويصنف العديد من المختصين، وعلى رأسهم رئيس الفيفا، أن مونديال قطر، هو الأفضل في التاريخ، بعد المنافسة الشرسة التي أظهرتها المنتخبات خلال دور المجموعات، ودور الـ 16، وتحقيق العديد من المفاجئات فيها.

غير أن قطر استعدت للمونديال، بصورة تليق بها، بعد تأسيسها ملاعب جديدة، وبنى تحتية مميزة، وفنادق لاستقبال ملايين السائحين والمشجعين لمتخباتهم.

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