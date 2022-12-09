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مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022
مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022
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فلسطين- الرسالة سبورت

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة شاهدة مباراة الأرجنتيبن ضد هولندا الساعة الخامسة اليوم الجمعة، وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، في الجولة الأولى من دور الثمانية الربع النهائي لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، وتحظى هذه المباراة بمتابعة عالية لوجود أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي ضمن المنتخب الأرجنتيني الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد فوز عصيب على أستراليا بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تسجيل ميسي الهدف الأول له على الإطلاق في مسيرته بالأدوار الإقصائية في كأس العالم.

بينما واجه منتخب هولندا صعوبة للعبور من أمام منتخب أمريكا وفاز بثلاثة أهداف لهدف، وأعرب لويس فان غال، مدرب الطواحين، أن هدفه الأول هو العودة لبلاده باللقب الأول في تاريخها مهما كانت الصعاب.

الفائز في مباراة الأرجنتين وهولندا سوف يلتقي مع الفائز من البرازيل وكرواتيا في دور نصف النهائي.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا بي ان سبورت

وتأتي مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم، في الخامسة مساء بتوقيت فلسطين ومصر، السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم 2022

بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات المونديال في المنطقة العربية .

ويُمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا ، بث مباشر لحظة بلحظة عبر البث المباشر بجودة عالية ودون تقطيع في موقع الرسالة سبورت من هنــــــــــــــا

موعد مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 - شاهد مباراة الارجنتين وهولندا جودة عالية مونديال قطر

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة

القمر: نايل سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 11054- 12604

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

– 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 12379

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

– 30.5 درجة شرق

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على سهيل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

 

 

رابط مختصر
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