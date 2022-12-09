بث مباشر مباراة البرازيل وكرواتيا بي إن سبورت المفتوحة.. يبحث الملايين عن مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا، التي أعنت بي إن سبورت على إنها ستبث على القناة المفتوحة.

ويسعى منتخب السامبا بقيادة نيمار دا سيلفا، للإطاحة بالفريق الكرواتي الذي يقوده نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، ضمن مباريات دور الـ 8 في كأس العالم بقطر 2022.

وتعد هذه المباراة من المباريات القوية، حيث أن المنتخب البرازيلي وأيضا المنتخب الكرواتي قدما أداءً كبيرًا في كأس العالم، من أجل وصولهم إلى هذا الدور الإقصائي.

مباشر البرازيل وكرواتيا

ولمن لا يرغب أو لايستطيع مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا على بي إن سبورت المفتوحة، يمكنه مشاهدتها عبر تقنية البث المباشر التي نوفرها لكم في الرسالة نت.

وأعلنت قطر أنها ستبث مايزيد عن الـ 22 مباراة من كأس العالم مجاناً على القنوات المفتوحة، وهذه المباراة هي ضمن المباريات المجانية.

للوصول إلى رابط مباراة البرازيل وكرواتيا، إضغط هنا.

ويعد هذا الدور إقصائي أيضًا حيث أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى دور النصف نهائي مباشرة، لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا.

قنوات مجانية لكأس العالم

وهناك العديد من القنوات التي أعلنت أنها ستبث مباريات كأس العالم بالمجان، ودون الحاجة إلى اشتراك مدفوع الثمن.

في الرسالة نت نضع لكم هذه القنوات لتتمكنوا من الوصول إلى مشاهدة المباريات مجانًا وهي كالتالي:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

ويستمر كأس العالم في قطر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، حيث تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة البرازيل وكرواتيا.

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