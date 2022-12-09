قبل لقاء المغرب.. ماذا قال مدافع البرتغال عن كريستيانو رونالدو، ولماذا يفضل وجوده على مقعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد المغرب، قبل المباراة المرتقبة بين البرتغال المغرب، السبت 10 ديسمبر 2022 في الربع النهائي من كأس العالم مونديال قطر 2022، خرج قلب دفاع البرتغال جوزيه فونتي بتصريح “صادم” عن زميله كريستيانو رونالدو.

فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال انتصر كفريق بشكل أفضل دون وجود رونالدو، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.

وأوضح فونتي: "مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا".

وأكد فونتي أن الجميع لعب في مباراة سويسرا بسلاسة كبيرة ودون أن يعتمدوا على لاعب محوري واحد، وهذا أفضل للفريق فقد ساهم الجميع في صنع الفوز.

رونالدو على مقاعد البدلاء

وأشار المدافع البرتغالي في ختام حديثه إلى أنه من الصعوبة بمكان تغيير شخصية رونالدو، وقال " من الجيد للبرتغال في اللقاء القادم أن يكون رونالدو جالسا على مقاعد البدلاء.

وكانت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء في المباراة التي لعبها منتخب بلاده ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، حيث نشرت الصحيفة على صفحتها الأولى، عنوانا رئيسيا يقول "رونالدو هدد بالرحيل".

وكشفت الصحيفة البرتغالية، أن “الدون” هدد بالرحيل عن منتخب بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.

من ناحيته، نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا.

يبدو أن الأزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس، بدأت خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات، وذلك حينما قرر سانتوس استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.

التقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب، قائلا: “أنت متعجل جدا لإخراجي”، حيث بدا الغضب واضحا على وجه “الدون” وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا الأخيرة.

استبعاد رونالدو أمام سويسرا

المدير الفني لمنتخب البرتغال سانتوس، كشف خلال لقاء صحفي أن سبب الاستبعاد المفاجئ للقائد رونالدو من قائمة الأساسيين ضد سويسرا، كان “تكتيكيا”، رغم ما بدا أنه غضب من جانب رونالدو عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية بآخر مواجهات المجموعة الثامنة.

بيّن سانتوس: “شرحت الأمر بالفعل. لن أشرح ذلك مرة أخرى. إنهم (لاعبو سويسرا) مختلفون. (استبعاد رونالدو) كان من خطة المباراة”.

أضاف: “لا توجد مشكلة بيني وبين رونالدو. لقد كنا أصدقاء لسنوات عديدة. اللاعبون يتخذون القرارات. الأمور لا تؤثر علينا”.