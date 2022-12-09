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لماذا هدد رونالدو منتخب البرتغال بالرحيل قبل مباراة المغرب ؟

لماذا هدد رونالدو منتخب البرتغال بالرحيل قبل مباراة المغرب ؟
لماذا هدد رونالدو منتخب البرتغال بالرحيل قبل مباراة المغرب ؟
سبورت سبورت

الرسالة سبورت

لماذا هدد رونالدو منتخب البرتغال بالرحيل قبل مباراة المغرب؟، عدة تصريحات صادمة خرجت من بعض لاعبي منتخب البرتغال عن زميلهم الدون كريستيانو رونالدو وذلك قبل المباراة المرتقبة بين البرتغال المغرب، السبت 10 ديسمبر 2022 في الربع النهائي من كأس العالم مونديال قطر 2022، فقد صرح قلب دفاع البرتغال جوزيه فونتي بتصريح “صادم” عن زميله كريستيانو رونالدو.

فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال انتصر كفريق بشكل أفضل دون وجود رونالدو، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.

وأوضح فونتي: "مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا".

قبل لقاء المغرب.. ماذا قال مدافع البرتغال عن كريستيانو رونالدو، ولماذا يفضل وجوده على مقعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد المغرب

وأكد فونتي أن الجميع لعب في مباراة سويسرا بسلاسة كبيرة ودون أن يعتمدوا على لاعب محوري واحد، وهذا أفضل للفريق فقد ساهم الجميع في صنع الفوز.

رونالدو على مقاعد البدلاء ويهدد بالرحيل قبل مباراة المغرب

وأشار المدافع البرتغالي في ختام حديثه إلى أنه من الصعوبة بمكان تغيير شخصية رونالدو، وقال " من الجيد للبرتغال في اللقاء القادم أن يكون رونالدو جالسا على مقاعد البدلاء.

وكانت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء في المباراة التي لعبها منتخب بلاده ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، حيث نشرت الصحيفة على صفحتها الأولى، عنوانا رئيسيا يقول "رونالدو هدد بالرحيل".

وكشفت الصحيفة البرتغالية، أن “الدون” هدد بالرحيل عن منتخب بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.

من ناحيته، نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا.

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