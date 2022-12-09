أزمة رونالدو مع منتخب البرتغال تشتعل قبل مباراة المغرب.. هدد بالرحيل، مازالت أزمة رونالدو داخل معسكر البرتغال تتصاعد، وتدور الكثير من الشائعات حول تهديد أسطورة كرة القدم وأمل بلاده في الفوز بالبطولة بالرحيل ومغادرة المونديال.

تصريحات صادمة خرجت من بعض لاعبي منتخب البرتغال عن زميلهم الدون كريستيانو رونالدو وذلك قبل المباراة المرتقبة بين البرتغال المغرب، السبت 10 ديسمبر 2022 في الربع النهائي من كأس العالم مونديال قطر 2022، فقد صرح قلب دفاع البرتغال جوزيه فونتي بتصريح “صادم” عن زميله كريستيانو رونالدو.

قبل لقاء المغرب.. ماذا قال مدافع البرتغال عن كريستيانو رونالدو، ولماذا يفضل وجوده على مقعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد المغرب

فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال انتصر كفريق بشكل أفضل دون وجود رونالدو، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.

وأوضح فونتي: "مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا".

وفجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

ونشرت الصحيفة على غلافها، الخميس، مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل".

وكشفت الصحيفة البرتغالية، أن "الدون" هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.

لماذا هدد رونالدو منتخب البرتغال بالرحيل قبل مباراة المغرب ؟

بينما نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي.

لكن الأزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس، بدأت خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات، وذلك حينما قرر استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.

والتقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب، قائلا: "أنت متعجل جدا لإخراجي".