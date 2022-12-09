شاهد الآن.. مباشر مباراة البرازيل وكرواتيا كأس العالم بدون تقطيع.. تبدأ المباراة القوية بين المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار دا سيلفا، والمنتخب الكرواتي، ضمن أحداث دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.

وتسعى البرازيل لمواصلة أداءها القوي، بالفوز على كرواتيا، التي تأهلت على حساب اليابان عبر ركلات الترجيح، بينما تأهلت البرازيل بجدارة، بفوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.

وتعد مباراة البرازيل وكرواتيا، من المباريات القوية في كأس العالم، حيث أن الفائز من هذه المباراة سيقابل الفائز من مباراة الأرجنتين، وهولندا، في دور النصف نهائي.

مباشر مباراة البرايل وكرواتيا

وتنقل مباراة البرازيل وكرواتيا مباشر، عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، حيث أعلنت أنها سبث المباراة مجانًا ودون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

ولمن لا يرغب بمشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا عبر البث المباشر،نضع لكم رابط بث المباراة (إضغط هنا).

ويتواصل كأس العالم بقطر، حتى الـ 18 من الشهر الجاري، حيث تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتواصل قطر استضافة أحداث المونديال، حيث أنها باتت تصنف هذه النسخة على أنها الأفضل في التاريخ، بعد التنافسية الكبيرة التي ظهرت بها.

كأس العالم قطر

ويتوافد ملايين المشجعين إلى العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة أحداث المونديال القوية، حيث الأجوء الكروية المميزة والتنافسية.

وتأهل إلى دور الـ 8 كل من المنتخبات التالية وهي: (الأرجنتين، هولندا، البرازيل، كرواتيا، إنلجترا، فرنسا، البرتغال، المغرب).

اقرأ المزيد: بث مباشر مباراة البرازيل وكرواتيا بي إن سبورت المفتوحة

بث مباشر مباراة البرازيل وكرواتيا بي إن سبورت المفتوحة.. يبحث الملايين عن مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا، التي أعنت بي إن سبورت على إنها ستبث على القناة المفتوحة.

ويسعى منتخب السامبا بقيادة نيمار دا سيلفا، للإطاحة بالفريق الكرواتي الذي يقوده نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، ضمن مباريات دور الـ 8 في كأس العالم بقطر 2022.

وتعد هذه المباراة من المباريات القوية، حيث أن المنتخب البرازيلي وأيضا المنتخب الكرواتي قدما أداءً كبيرًا في كأس العالم، من أجل وصولهم إلى هذا الدور الإقصائي.