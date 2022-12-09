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تليغرام يطرح مميزات جديدة ما هي؟

تليغرام يطرح مميزات جديدة ما هي؟
تليغرام يطرح مميزات جديدة ما هي؟
سبورت سبورت

الرسالة نت

أعلن تطبيق " تليغرام " الشهير عن تحديدات جديدة للتطبيق، ستحمل معه العديد من المميزات المهمة والتي ينتظرها الآلاف من المستخدمين حول العالم.

تطبيق تليغرام

ومن بين أهم الأمور التي كشف عنها تطبيق " تليغرام " مع التحديث الأخير، أنه يكمن للمستخدم التسجيل بحساب جديد على التطبيق دون الحاجة لشريحة SIM، وإنشاء الحساب عبر أرقام من منصة Fragment .

مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في خصوصية حساباتهم وإخفاء أرقام هواتفهم أو بعض بيانات حساباتهم من حسابات معينة.

مميزات جديدة لتطبيق " تليغرام "

ومع التحديث الجديد حصل مستخدمو التطبيق أيضًا على إعدادات إضافية تسمح لهم بضبط مؤقت لميزة "الحذف التلقائي" للرسائل من الدردشات.

وكذلك ميزات إضافية تساعد على معرفة المساحة التي تشغلها بيانات كل دردشة على حدة في قوائم الدردشات، ومسح بياناتها لتوفير مساحة تخزين إضافية في الهاتف أو الحاسب.

تليغرام يطرح مميزات جديدة ما هي؟
 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273270

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