"حماس" في النصيرات تنظم مسيراً عسكرياً بمشاركة "1000 ملثم" من أبنائها

نظمت حركة "حماس" في مخيم النصيرات وسط القطاع عصر اليوم الجمعة، مسيراً عسكرياً شارك فيه ما يزيد عن "1000 ملثم" من أبناء الحركة العاملين في جهاز العمل الجماهيري، ضمن فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ 35.

وانطلق المسير من أمام مسجد القسام بالنصيرات، يتقدمه قادة الحركة وأبناؤها والعديد من الجماهير المناصرة للحركة.

ورفع الملثمون صور الشهداء القادة والجند خلال مسيرهم في شوارع النصيرات، وسط ترديد شعارات الحركة وثوابتها وعبارات النصرة للقدس والتحشيد لمهرجان الطوفان الهادر، مرسلين التحية لأهالي شهداء المخيم من جميع الفصائل.

وقال القيادي في حماس د. كمال تربان: "إننا في حركة حماس ماضون نحو القدس وفلسطين كلها من بحرها إلى نهرها وآتون بطوفان هادر بالتزامن مع تنامي حكومة اليمين الصهيوني، وفي مقابله تصاعد العمل المقاوم في الضفة والقدس؛ لنؤكد للجميع أن البندقية هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين".

وأكد تربان على ضرورة أن تحشد الجماهير حشودها للانطلاق إلى الكتيبة الخضراء يوم 14/12 حيث إنه ميدان إغاظة الأعداء بكثرة العدد والهتاف للمقاومة ورجالها ولإرسال رسالة طمأنة للأمة التي تراهن على دور حماس في تحرير فلسطين.

من جهته، أوضح قائد جهاز العمل الجماهيري شمال النصيرات أ. محمد النابلسية أن حماس تظهر من خلال هذا الحشد المشهود جهوزية كاملة للمشاركة الفاعلة في مهرجان الانطلاقة يوم الأربعاء القادم في ساحة الكتيبة الخضراء بغزة.

وتواصل حركة حماس في النصيرات تنفيذ الأنشطة والفعاليات الجماهيرية والتحشيدية بجهد دؤوب تبذله أجهزتها ولجانها العاملة، في إطار سلسلة من الفعاليات المميزة لإحياء الذكرى الـ 35 للانطلاقة.





















