الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق القطاع وجنوبه

أطلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم السبت، الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرق مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال الجاثمة في الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير مقابل بوابة أبو قطرون شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة.

كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوبهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المزارعين والمواطنين يوميا في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من فلاحة أراضيهم.

وكالة وفا