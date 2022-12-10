"المعابر" تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة حانون خلال الأسبوع الماضي (4-9 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12445 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11472 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12194 مواطناً و186 أجنبياً، و65 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11240 مواطناً، و167 أجنبياً، و62 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.